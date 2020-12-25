Сегодня, 25 декабря, МЧС предупредил жителей Воронежа и Воронежской области о резком ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра до полудня в регионе ожидается снегопад, сильная метель, снежные заносы и гололед (на юге области — мокрый снег). Ветер будет довольно сильным — до 18 метров в секунду, поэтому МЧС просят воронежцев не выходить без надобности из дома и быть осторожнее.

В мэрии сообщили, что районные комбинаты благоустройства готовы к устранению последствий непогоды, а «Воронежэнерго» и АО «Воронежская горэлектросеть» находятся в режиме повышенной готовности. В регионе выполнять аварийно-восстановительные работы готовы 147 бригад «Воронежэнерго», насчитывающие 458 сотрудников и 278 единиц спецтехники), а также 22 бригады ВГЭС (105 рабочих и 38 единиц спецтехники).Если того потребует ситуация, 33 передвижные дизель-генераторные установки смогут обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Марина Хоружая