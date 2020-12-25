Сегодня, 25 декабря, стало известно о задержании депутата Воронежской гордумы Сергея Кудрявцева, который подозревается в крупном мошенничестве. Кудрявцев уже был допрошен правоохранительными органами, а у его коллеги и бывшего мэра города Сергея Колиуха был проведен обыск. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как выяснилось, к самому Сергею Колиуху у следствия нет претензий — вопросы возникли к его сыну Владиславу, который совместно с Кудрявцевым владеет компанией ООО «Альянс ВК», подозреваемой в мошеннических действиях. По предварительной версии, именно данная фирма незаконно вывела из федеральной собственности землю под ДК им. Кирова в Левобережном районе, причинив государству ущерб в 30 миллионов рублей.

По делу о приватизации заброшенного Дворца культуры уже проводились проверки и следственные действия. Так в ноябре на работу к Кудрявцеву нагрянули сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ.

Фирма, которой владеют Кудрявцев и Колиух-младший, в свою очередь владеет землей под ДК им. Кирова. Чтобы приобрести сам Дворец Культуры в собственность, «Альянс ВК» пыталась признать недействительным право РФ на подвал, который до 2006 года являлся бомбоубежищем. В данный момент экспертизой устанавливается наличие данного помещения и его состояние, а Росимущество пытается разорвать договор продажи участка под зданием, чтобы вернуть его в госсобственность.

Марина Хоружая