Из-за снегопада, который благодаря сильному ветру прекратился в метель, на дорогах Воронежа возникли большие пробки, которые Сервис Яндекса оценил, как 10-балльные. Мести начало после обеда, и уже в пять часов вечера город встал. Самые большие пробки были зафиксированы на Московском проспекте, улицах 9 Января, Плехановской, Шишкова, Кольцовской, Фридриха Энгельса, на проспектах Труда и Революции и набережной Массалитинова. Затруднено движение на Чернавском и ВоГРЭСовском мостах (машины стоят в пробке по направлению из центра на левый берег).

Средняя скорость движения автотранспорта снизилась до 3-5 км/ч. Также сегодня участились ДТП, которые возникли из-за плохой видимости на дорогах.

Марина Хоружая