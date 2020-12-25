До 31 января продлен в Воронеже режим самоизоляции для людей, старше 65 лет. Решение ограничить пенсионеров в передвижениях по городу было принято на сегодняшнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Людям преклонного возраста стоит внимательно отнестись к данным рекомендациям, ведь при тяжелом течении болезни у пожилых пациентов образуются необратимые поражения легочной ткани. Фиброз может встречаться после тяжело перенесенной пневмонии или других легочных заболеваний.

Марина Хоружая