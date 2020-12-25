Сегодня, 25 декабря, большинством парламентских голосов городской думы, был принят генеральный план Воронежа на 2021-2041 годы. За новый документ, разработанный Институтом Генплана Москвы, проголосовало 22 депутата (8 воздержались и 1 проголосовал против) Главными направлениями Генплана стали развитие зеленых территорий, создание «компактного города» и реновация бывших промзон.

Напомним, что после того, как новый Генплан был разработан, его не раз обсуждали на заседаниях гордумы. Также мэрия Воронежа выносила главный документ города на общественное обсуждение. В течение августа и сентября в группе администрации соцсети «ВКонтакте» воронежцы могли высказать свои пожелания.

15 декабря состоялись депутатские слушания, где каждый из парламентарием мог высказать свою критику по проекту генплана. Руководителем регионального Союза строителей Владимиром Астаниным было предложено создать структуру, которая будет сопровождать генплан после его принятия. В данную структуру должны войти эксперты, которые будут вести все работы по текущим изменениям в генплане, на постоянной основе. Руководитель управления главного архитектора (УГА) Воронежа Людмила Подшивалова поддержала эту инициативу. Она неоднократно подчеркивала, что генплан – не статичный документ и подразумевает корректировки.

Марина Хоружая