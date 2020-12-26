Мотострелки Западного военного округа (ЗВО) провели учения на полигоне Погоново в Воронежской области.

В отражении нападения условного противника участвовали более 500 военных. Пехотинцы, защищая населенный пункт, вступили с превосходящими силами врага во встречный бой. В учебном сражении использовались ручные гранатомёты РПГ-7В и бронетранспортеры БТР-82А и пулеметы.

Мотострелки, в ходе контрнаступления, десантировались из бронетранспортеров и заняли выгодные позиции.

Фото пресс-службы ЗВО