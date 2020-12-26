Первые официальные фотографии своей летающей машины под названием Flyter обнародовала фирма Scienex из Воронежа.

Средство передвижения планируется использовать как воздушное такси.

Машину многие уже прозвали «летающим батоном». Уже в конце весны компания планирует провести тестирование аэромобиля, сообщает FBM.

Открытых пропеллеров на Flyter нет. Машина имеет длину в 5 метров, шщирина – 2 метра, скорость более 100 км, полезная нагрузка — 250 кг, дальность полета — 100 км. Разработчики сделали Flyter в беспилотном варианте.

По сообщению издания, компания планирует выпустить 50 миллионов «летающих батонов».

Фото somanyhorses.ru