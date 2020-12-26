На праздниках дежурных врачей в воронежских больницах заменят медицинские бригады
Полноценными медицинскими бригадами заменят на зимних праздниках дежурных врачей в больницах Воронежской области.
Как сообщили на заседании оперативного штаба, несмотря на 10-дневные новогодние каникулы и пандемию, эта мера позволит в полном объеме оказывать пациентам медицинскую помощь.
По словам воронежского губернатора Александра Гусева, медиков простимулируют дополнительными доплатами ха работу в выходные дни.
В настоящее время в регионе насчитывается 5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Пока уровень заболевания COVD-19 остается высоким – число выявляемых ежедневно зараженных приближается к 400.
Фото pixbay.com
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