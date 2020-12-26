Фотографию снесенного в Нововоронеже памятника Алёнке повесил на своем кабинете лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Как пишет РИА Новости, политик раскритиковал снос монумента в городе атомщиков, заявив, что российские женщины совсем не обязаны соответствовать так называемым «стандартам красоты».

Аленку готова забрать к себе ЛДПР, Жириновский обещает поставить ее на партийном объекте.

— Если нововоронежцам она не понравилась, мы готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР. А пока я повесил её фото на дверях своей приемной, — написал политик в своем телеграм-канале.

— Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура, — заступился за памятник Владимир Вольфович.

Фото телеграм-канала Владимира Жириновского