О погоде на Новый год рассказали воронежские синоптики
Специалисты Воронежского Гидрометцентра рассказали о погоде на новый год в регионе и областном центре.
Синоптики обещают, что на улице будет максимально комфортно — погода будет по настоящему зимней.
Ночью температура воздуха будет в пределах 6-7 градусов мороза, сильных осадков не намечается. Достаточно плотный снежный покров образуется от выпавшего до 31 декабря снега.
Фото «Вести ПК»
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