Специалисты Воронежского Гидрометцентра рассказали о погоде на новый год в регионе и областном центре.

Синоптики обещают, что на улице будет максимально комфортно — погода будет по настоящему зимней.

Ночью температура воздуха будет в пределах 6-7 градусов мороза, сильных осадков не намечается. Достаточно плотный снежный покров образуется от выпавшего до 31 декабря снега.

Фото «Вести ПК»