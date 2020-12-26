Летевший в Воронеж из Тюмени самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.

Как сообщает ТАСС, на борту сработал датчик неисправности из-за чего пилот запросил вынужденную посадку.

Приземление прошло благополучно в 8.10 по местном времени. В Москве было 6.10 утра. Пострадавших нет. Находившиеся на борту пассажиры, среди которых было пятеро несовершеннолетних, прилетели в Воронеж из Екатеринбурга в 12.24. Такие данные предоставил аэропорт им. Петра Первого.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту срабатывания датчка неубранного шасси.

Фото pixbay.com