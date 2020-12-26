Самолет, летевший в Воронеж, экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга
Летевший в Воронеж из Тюмени самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.
Как сообщает ТАСС, на борту сработал датчик неисправности из-за чего пилот запросил вынужденную посадку.
Приземление прошло благополучно в 8.10 по местном времени. В Москве было 6.10 утра. Пострадавших нет. Находившиеся на борту пассажиры, среди которых было пятеро несовершеннолетних, прилетели в Воронеж из Екатеринбурга в 12.24. Такие данные предоставил аэропорт им. Петра Первого.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту срабатывания датчка неубранного шасси.
Фото pixbay.com
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