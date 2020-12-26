По Воронежу проедут Деды Морозы на велосипедах
Традиционный новогодний велопарад пройдет в Воронеже завтра, 27 декабря.
Мероприятие стартует от главного корпуса ВГУ в 12 часов.
Организаторы сообщили, что тех, кто захочет прокатиться по Воронежу на велосипеде, ожидают в праздничной одежде. Женщины в костюмах Снегурочек, а мужчины — Дедов Морозов. В этом году обязательна маска.
Велосипедисты проедут по основным воронежским улицам. Они будут поднимать настроение как себе, так и остальным горожанам.
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