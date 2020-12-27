Сенатор РФ от Воронежской области поддержал закон о комплексном развитии территорий

Заседание Совета Федерации, состоявшееся 25 декабря, завершило осеннюю парламентскую сессию. В насыщенной повестке дня – ряд социально значимых инициатив, дополнительные меры противодействия угрозам национальной безопасности, а также законы, направленные на синхронизацию законодательства страны с обновленной Конституцией.

Одним из наиболее ожидаемых событий стало принятие закона о комплексном развитии территорий. Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, принявший участие в заседании, в своем комментарии подчеркнул, что документ направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах. Одобренный Советом Федерации законопроект предусматривает реализацию программ развития городских территорий, которые позволят комплексно модернизировать застройку и привлечь внебюджетные средства.

Отметим, что вице-премьер Марат Хуснуллин в тот же день на брифинге назвал закон о комплексном развитии территорий самым важным из тех, что принимались для развития жилищного строительства за последние десятилетия. По его словам, как минимум 15-20 крупных городов начнут применять этот новый механизм с начала 2021 года.

В соответствии с принятыми законодательными нормами, программы комплексного развития могут реализовываться в районах жилой и нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на площадках, правообладатели которых выступили с соответствующей инициативой, пояснил сенатор Сергей Лукин.

Границы территории, которую планируют преобразовать, будут определяться Правительством России, региональными властями или органами местного самоуправления, в зависимости от статуса земельного участка.

Закон наделяет субъекты федерации правом утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, и закрепляет жилищные права граждан. Для того, чтобы дом был включен в программу комплексного развития, необходимо согласие двух третей от общего числа собственников жилых помещений или их представителей, а для выхода из программы понадобится более одной трети голосов. Также законом предусмотрено предоставление равноценного или равнозначного жилья либо денежное возмещение. На то, чтобы сделать выбор подходящего варианта, собственнику отводится 45 дней.

Регионы получат возможность в рамках комплексного развития территорий сносить не только аварийное жилье, но и многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов превышает региональные нормативы или же капитальный ремонт слишком дорог. При этом механизм комплексного развития территорий может применяться и к частным жилым домам, но только с согласия собственников.

Компания-подрядчик для проведения работ будет определяться по результатам конкурса, причем обязательным условием станет соответствие квалификационным требованиям.

Инженерная и дорожная инфраструктура, построенная инвестором, подлежит передаче на баланс муниципалитета.

В ходе обсуждения законопроекта в Совфеде Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин указал на то, что закон позволит качественно улучшить жилищные условия граждан, обновить инфраструктуру, городскую среду, создаст новые рабочие места. Принятие этого документа внесет значительный вклад в достижение национальных целей, поставленных Президентом России, уверен глава Минстроя России.

Напомним, что несколькими днями ранее Владимир Путин на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья.

— Новые нормы позволят помочь жильцам аварийных домов, на расселение которых не хватало средств федерального и региональных бюджетов. Закон о комплексном развитии территорий станет мощным драйвером реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил сенатор Сергей Лукин.

Также в ходе заседания Совет Федерации рассмотрел законопроект, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Теперь Фонд сможет осуществлять строительство многоквартирных домов на земельных участках, полученных по решению арбитражного суда, и реализовывать готовые квартиры. В том числе – передавать субъектам РФ для предоставления нуждающимся гражданам в целях улучшения их жилищных условий в рамках госпрограмм.

Кроме того, парламентарии одобрили закон о сокращении сроков прохождения процедур в сфере строительства. Внесенные изменения позволят быстрее вносить изменения в правила землепользования и застройки, уменьшить период подготовки и утверждения документации по планировке территории, обеспечить проведение процедур, связанных со строительством, в электронном виде – и, как следствие, благоприятно отразятся на инвестиционном климате в строительстве.

Принятые на финальном заседании осенней сессии законопроекты стали частью комплекса масштабных изменений в жилищном строительстве.

— В течение года внесено порядка 50 поправок в федеральное законодательство, направленных на упрощение процедур инвестиционно-строительной деятельности, снижение себестоимости строительства и рост доступности жилья. Этот процесс продолжается. За счет всего комплекса мер планируется добиться значительного сокращения инвестиционно-строительного цикла, что будет способствовать достижению показателей национального проекта. Нам необходимо выйти на строительство 120 млн кв.м в год. До 2030 года должно быть построено порядка одного миллиарда квадратных метров жилья, то есть около 26 процентов всего жилищного фонда России. Каждый пятый метр в стране должен быть новым. Для этого необходимо раскрыть градостроительный потенциал территорий, — подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Всего же в 2020 году Совет Федерации рассмотрел более 550 законов. Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила профессиональную и продуктивную деятельность верхней палаты парламента и обратила внимание на то, что основным ориентиром при формировании плана на весеннюю сессию 2021 года станут Поручения Президента РФ.

Ольга Вороновская