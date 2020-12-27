Во время интервью телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что президент готов привиться от коронавируса, прото он ожидал завершения всех формальностей.

-В обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает, – поведал пресек президента в программе «Москва. Кремль Путин». На вопрос, как Владимир Владимирович позволил дочери войти в группу добровольцев для тестирования вакцины, Дмитрий Песков подробно отвечать не стал, предложив «личное жизненное пространство» Владимира Путина оставить за кадром. Единственное, что сказал пресс-секретарь главы государства, что таким образом президент попросту продемонстрировал степень доверия к нашей вакцине и ее надежность.

Марина Хоружая