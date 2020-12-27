Советники школьных директоров по воспитательной работе, которых теперь называют советниками, теперь получать надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей. На большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил о том, что необходимо как-то решать вопрос о зарплатах учителей, назвав недопустимым то, что что зарплаты педагогов уже сравнялись с зарплатами уборщиц.

Президент попросил чиновников взять зарплаты учителей на повышенный контроль (в регионах их подвели к средней зарплате, но есть трудности с распределением ФОТ на местах). Министр просвещения Сергей Кравцов заявил в субботу о надбавке советникам директоров школ по воспитательной работе.

Ранее заместитель министра просвещения Денис Грибов уже говорил о введении новой должности в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию в 10 пилотных регионах.

Марина Хоружая