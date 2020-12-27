По поводу смерти от коронавируса 80-летней пациентки в Таловской районной больнице, региональный СК РФ начал доследственную проверку, в ходе которой будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По ее окончании — вынесут процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, перед тем, как попасть в Таловскую райбольницу, старушка проходила лечение в Бобровской районной больнице. Откуда женщину выписали и отправили проходить лечить в стационаре по месту жительства. Там пенсионерка скончалась от тромбоэмболии.

Родственники скончавшейся женщины написали жалобу на медиков и попросили разобраться в ситуации правоохранительные органы. Они сообщили, что при переводе бабушки в другое отделение ее не несли на носилках, а тащили по полу. Также на фоне болезни у пожилой женщины пропал аппетит, но никто из врачей и медсестер не озаботился тем, чтобы ее как-то покормить.

Марина Хоружая