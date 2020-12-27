Еще одно новое последствие от коронавируса обнаружили ученые — после перенесенной болезни люди стали чувствовать неприятные запахи, которые на самом деле не существуют. Это было отмечено у пациентов, процесс выздоровления которых был затяжным.

Как пояснили врачи, восприятие несуществующих запахов называется паросмия, и такой побочный эффект вполне возможен, так как COVID19 является нейротропным вирусом. Выздоровевшие рассказали, что их преследует либо «отвратительный» запах рыбы, серы, либо сладковатый неприятный запах.

По словам профессора Нирмала Кумара, коронавирус поражает небные нервы, что является шоком для нервной системы заболевших. Благотворительная организация AbScent, которая поддерживает пациентов с расстройствами обоняния, собирает информацию об аносмии и паросмии, чтобы можно было разработать методы борьбы с этой напастью. А пока они советует тем, кто после перенесенного коронавируса ощущают несуществующие запахи, потренировать свое обоняние — для этого нужно ежедневно вдыхать не менее 20 секунд запахи розы, гвоздики и лимона.

Марина Хоружая