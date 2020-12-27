Метеорологи утверждают, что последняя неделя уходящего года, будет морозной. В первый рабочий день днем градусники будут показывать до 4 мороза, ночью от — 6 до — 8. Воронежцев ждет облачная погода с северо-западным ветром (скорость 6-11 м/с)

Снегопада и других осадков не ожидается, всю неделю кроме среды — в середине недели в некоторых районах области пройдет дождь со снегом при нулевой температуре (и дневной, и ночной). С 31 декабря по 2 января днем ожидаются плюсовые температуры ( +1- + 2), поэтому возможно в Новогоднюю ночь будет слякотно.Марина Хоружая