В российский рейтинг строительных компаний попали и воронежские. Первое место занял московский застройщик «ПИК», который обогнал остальных со значительным отрывом. В федеральный рейтинг попали также и воронежские компании ДСК (в рейтинге 48 место по объемам застройки) и ГК «Развитие» (49 место) ДКС удалось освоить 15% земли, «Развитию» — 14.9

Если говорить о воронежском рейтинге, то третье место после двух вышеозначенных компаний занимает СК «Выбор» (в федеральном рейтинге — 120-е место), четвертое место – компания «ВДК», а пятое – ГК «Еврострой».

Марина Хоружая