Россия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса (в нашей стране число инфицированных коронавирусом перевалило за млн. ) Количество заболевших в Воронежской области также пока еще не думает идти на спад. За минувшие сутки в регионе заразились коронавирусом 390 воронежцев. В общей сложности с начала пандемии, по данным оперштаба, зарегистрировано 44 673 заболевших.

Ввиду большого количества зараженных, госпитализируют сейчас только пациентов в тяжелой и крайне тяжелой стадии. Пациенты с легкой и средней формой коронавируса будут лечиться дома. Их госпитализируют лишь в том случае, если будет хотя бы проявления болезни из следующих: высокая температура (от 38.5 и выше) будет держаться более 3 дней, сатурация будет ниже 95%, частота дыхательных движений более 22, пневмония с поражением легких более 25%.

Кроме того, госпитализирует всех без исключения заболевших старше 65 лет. А также тех, у кого имеются сопутствующие заболевания (гипертония, хроническая сердечная недостаточность, онкозаболевания, гиперкоагуляция, ДВС-синдром, острый коронарный синдром, сахарный диабет, болезнью двигательного нейрона, цирроз печени, длительным приемом ГК и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидный артрит, иммунодефицитные состояния (в том числе с ВИЧ без антиретровирусной терапии), а также те, кто получает гемодиализ или перитонеальный диализ, химиотерапию.

Кроме того, люди, проживающие в общежитии, либо в одной квартире с людьми из группы риска, также могут претендовать на госпитализацию стационар. Заберут в больницу и тех, кто проживает в неблагополучных семьях и не имеет дома нормальных условий для прохождения лечения.

Марина Хоружая