Волонтерские центры «Единой России» в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме

Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтеры украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы.

В новогодние каникулы волонтерские центры продолжат работать в обычном режиме – обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. В праздники помощь может понадобиться большому количеству людей, сказал, обращаясь к добровольцам и коллегам в ходе Социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря Председатель партии Дмитрий Медведев. И попросил волонтеров в эти дни «активно работать».

Президент Владимир Путин, который также принял участие в форуме, отметил, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и это — чрезвычайно важная вещь. «Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — заключил Президент.

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов, в Воронежской области добровольцы ведут активную работу. Лидер воронежских единороссов отметил, что региональный Волонтерский центр «Единой России» был открыт 25 марта этого года. За это время волонтеры, работающие в колл-центре, совершили почти 17000 звонков, приняли и отработали около 9000 заявок и обращений от граждан.

С началом второй волны коронавируса создан Единый Волонтерский центр #МЫВМЕСТЕ, в состав которого вошли волонтеры партии «Единая Россия», волонтеры-медики, члены Молодежного Правительства и Молодежного Парламента, «Волонтеры Победы», активисты ОНФ, Областной молодежный центр, «Серебряные волонтеры», Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк», «Волонтерский Центр 36». К работе центра привлечено более 750 волонтеров, и число добровольцев постоянно растет. Также активное участие в работе центра принимают депутаты регионального парламента, городской думы и активисты партии в районах.

«Волонтерами центра сформировано 11000 продуктовых наборов для малоимущих граждан в возрасте старше 70 лет. Продукты предоставила крупная федеральная торговая сеть. Также подготовлено 989 продуктовых наборов в рамках акции «С Новым годом, ветеран!», 3901 подарок для детей медиков, 125 подарков для детей-инвалидов в рамках акции «Елка желаний»,-сообщил секретарь регионального отделения «Единой России».

Добавим, что Волонтерский центр будет активно работать и в предпраздничные дни, и на новогодних каникулах. Депутаты, партийцы вместе с волонтерами примут участие в развозе продуктовых наборов пенсионерам и малоимущим семьям, доставке горячих обедов медикам, работающим в «красных зонах», в работе автоволонтеров.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»