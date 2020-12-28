Небольшое похолодание ожидается в Воронеже в начале последней недели 2020 года. В понедельник, 28 декабря, синоптики обещают мороз в 6 градусов, возможен небольшой снег, ветер восточный 1,6 м/с.

Пасмурная погода без осадков ожидается во вторник, 29 декабря. Днем температура 4-5 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 4,6 м/с.

А уже в среду, 30 декабря, в областном центре будет потепление. Днем ожидается пасмурная погода, дождь со снегом. Температура воздуха – около нуля. Ветер юго-восточный 4,1 м/с.

31 декабря, в четверг, ожидается пасмурная погода без осадков. Днем температура воздуха около нуля. В новогоднюю ночь будет небольшой морозец до 1 градуса ниже нуля. Ветер юго-восточный 3,9 м/с.

фото «Вести ПК»