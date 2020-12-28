Учения по отражении террористической атаки провели военный Воронежского гарнизона в центре города.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Военные отражали «атаку террористов» на улице Студенческой на штаб гвардейской смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО.

По условию учений боевики прорвались в здание, подорвав КПП части. В штабе их встретили огнем. Вскоре на подкрепление к бойцам прибыл бронированный КамАЗ с оперативной группой.

Всех террористов задержали сотрудники военной полиции.

Фото пресс-службы Западного военного округа