По словам главного предводителя российских либерал-демократов Владимира Жириновского, следующим после действующего президентом России может стать Валентина Матвиенко, которая сейчас руководит Советом Федерации. Лидер ЛДПР считает, что на пост главы государства также могут претендовать действующий премьер-министр Михаил Мишустин, бывший президент и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Но лучшей кандидатурой на пост президента, Владимир Вольфович назвал, конечно же, себя. Он напомнил, что избранный президент США Байден ждал этой должности 34 года.

-В 2024 году исполнится 34 года моего ожидания, будем считать, что мы с Байденом шли к Олимпу 34 года, — заявил Жириновский в программе Владимира Соловьева.

Также политик предложил снизить избирательный возраст до 16 лет.

Марина Хоружая