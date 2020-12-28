Правительство России намеревается провести реформу органов власти, которая коснется 45 министерств и ведомств. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что будет сокращено 74 структурных подразделения, а 37 заместителей руководителей федеральных органов будут уволены.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, структура в которой замруководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает 10 человек, не может работать эффективно. Еще в ноябре Григоренко рассказывал, что грядет сокращение более 34 тысяч должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и территориальных отделах. Реформа начнется 1 января, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции.

Марина Хоружая