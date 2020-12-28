Сегодня, 28 декабря, от коронавируса скончался руководитель правового управления областного правительства Андрей Шеин. Ему было 58 лет.

На сайте облправительство опубликовали некролог с соболезнованиями, где выразили скорбь по поводу того, что «из жизни ушел профессионал высокого уровня, неравнодушный и мудрый человек».

Коллеги из правительства области считают, что Андрей Евгеньевич зарекомендовал себя как высокоответственный руководитель, грамотный скрупулезный юрист и отзывчивый человек.

-Деятельность правового управления была ориентирована на самые строгие принципы законности, — говорится в некрологе. — Андрей Евгеньевич всегда помогал коллегам советом, находил нужные слова поддержки, предлагал верные решения. Он был надежным другом и товарищем. Его смерть – большая утрата для родных, близких, друзей, коллег, для всей Воронежской области. Светлая память об Андрее Евгеньевиче Шеине навсегда сохранится в наших сердцах.

Справка:

Напомним, что Андрей Шеин окончил судебно-прокурорский факультет Саратовского юридического института. Начинал карьеру помощником гендиректора по правовым вопросам коммерческой организации Курска, затем стал ведущим юрисконсультом Главного управления Банка России по Курской области, главным юрисконсультом Головного расчетно-кассового центра Курска. В 2000 году Андрей Шеин стал судьей Арбитражного суда Курской области, в 2006-м перешел в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. В 2009 году был назначен заместителем председателя Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Арбитражный суд Белгородской области Андрей Шеин возглавлял с августа 2013-го по декабрь 2019-го. Кресло руководителя правового управления правительства Воронежской области Шеин занял в марте 2020 года.

Марина Хоружая