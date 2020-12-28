58-летний Андрей Шеин, руководивший правовым управлением областного правительства, умер от коронавируса
Сегодня, 28 декабря, от коронавируса скончался руководитель правового управления областного правительства Андрей Шеин. Ему было 58 лет.
На сайте облправительство опубликовали некролог с соболезнованиями, где выразили скорбь по поводу того, что «из жизни ушел профессионал высокого уровня, неравнодушный и мудрый человек».
Коллеги из правительства области считают, что Андрей Евгеньевич зарекомендовал себя как высокоответственный руководитель, грамотный скрупулезный юрист и отзывчивый человек.
-Деятельность правового управления была ориентирована на самые строгие принципы законности, — говорится в некрологе. — Андрей Евгеньевич всегда помогал коллегам советом, находил нужные слова поддержки, предлагал верные решения. Он был надежным другом и товарищем. Его смерть – большая утрата для родных, близких, друзей, коллег, для всей Воронежской области. Светлая память об Андрее Евгеньевиче Шеине навсегда сохранится в наших сердцах.
Справка:
Напомним, что Андрей Шеин окончил судебно-прокурорский факультет Саратовского юридического института. Начинал карьеру помощником гендиректора по правовым вопросам коммерческой организации Курска, затем стал ведущим юрисконсультом Главного управления Банка России по Курской области, главным юрисконсультом Головного расчетно-кассового центра Курска. В 2000 году Андрей Шеин стал судьей Арбитражного суда Курской области, в 2006-м перешел в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. В 2009 году был назначен заместителем председателя Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Арбитражный суд Белгородской области Андрей Шеин возглавлял с августа 2013-го по декабрь 2019-го. Кресло руководителя правового управления правительства Воронежской области Шеин занял в марте 2020 года.
Марина Хоружая
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.