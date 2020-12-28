Вчера, 27 декабря, жители дома №1 по улице Юлюса Янониса около четырех часов вечера обнаружили страшную находку — на подъездном козырьке лежал труп 43-летнего мужчины. Прохожие тут же вызвали полицию. Осмотрев место происшествия, следователи обнаружили на теле мужчины многочисленные повреждения, которые характерны для падения с высоты.

Для установления точной причины смерти мужчины, правоохранители назначили судмедэкспертизу. Также правоохранительными органами проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы.

Марина Хоружая