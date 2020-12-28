Согласно исследованию, проведенному группой сервисов «Актион Образование», более половины российских родителей школьников заявили о том, что дети отстают по образовательной программе. Более того, 53% опрошенных заявили, что отставание по школьной программе — беспрецедентное.

29% респондентов отметили, что отставание действительно имеет место быть, но назвали его минимальным. При этом все родители сошлись во мнении, что проблема связана с переходом на дистанционку в период пандемии. Каждый пятый родитель заявил, что многие преподаватели еще просто не готовы к онлайн-обучению. Всего в опросе приняли участие 1 400 родителей из различных регионов страны.

Зато руководство школ (более полутора тысяч директоров школ и их замов из 65 регионов страны) не заметило особых проблем, связанных с онлайн-обучением. 47% опрошенных заявили, что отставание школьников в этом году было минимальным. Каждый пятый вообще не заметил такой проблемы.

Марина Хоружая