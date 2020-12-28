Мэр Воронежа Вадим Кстенин попросил воронежцев пенсионного возраста старше 65 лет самоизолироваться в новогодние праздники. Также глава города обратился к воронежцам, имеющих пожилых родственников, чтобы те позвонили родным и попросили оставаться дома.

Если ваши пожилые родственники или соседи нуждаются в помощи, помогите им. Сходите в аптеку, в магазин за продуктами, — попросил Вадим Кстенин.

Напомним, что людям старше 65 лет губернатор продлил самоизоляцию до 31 января, несмотря на то, что показатель заболеваемости коронавирусом у людей пожилого возраста в нашем регионе снижается. Тем не менне, пожилые люди, которые имеют хронические заболевания, находятся в группе риска, поэтому мэр настоятельно рекомендовал не ходить по гостям и на посещать на праздники площадь Ленина, где будет многолюдно. Это поможет пенсионерам сохранить жизнь и здоровье.

Марина Хоружая