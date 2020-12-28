Глава Воронежа Вадим Кстенин призвал граждан старше 65-ти лет соблюдать изоляцию и не посещать площадь Ленина
Мэр Воронежа Вадим Кстенин попросил воронежцев пенсионного возраста старше 65 лет самоизолироваться в новогодние праздники. Также глава города обратился к воронежцам, имеющих пожилых родственников, чтобы те позвонили родным и попросили оставаться дома.
- Если ваши пожилые родственники или соседи нуждаются в помощи, помогите им. Сходите в аптеку, в магазин за продуктами, — попросил Вадим Кстенин.
Напомним, что людям старше 65 лет губернатор продлил самоизоляцию до 31 января, несмотря на то, что показатель заболеваемости коронавирусом у людей пожилого возраста в нашем регионе снижается. Тем не менне, пожилые люди, которые имеют хронические заболевания, находятся в группе риска, поэтому мэр настоятельно рекомендовал не ходить по гостям и на посещать на праздники площадь Ленина, где будет многолюдно. Это поможет пенсионерам сохранить жизнь и здоровье.
Марина Хоружая
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