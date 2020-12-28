Парламентарий принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Дмитрий Ширяев присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». В ее рамках депутаты всех уровней и партийцы исполняют мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Дмитрий Ширяев поздравил с Новым годом трехлетнего Богдана Бунина, проживающего в Борисоглебске. Мальчик инвалид с детства. Для того, чтобы ребенок развивался физически, ему необходимо спортивное снаряжение. У семьи средств на покупку нет.

Депутат привез в подарок малышу «шведскую стенку» и сладости к новогоднему столу.

«Новый год – это время чудес, исполнения желаний и подарков. Очень хочется, чтобы у всех детей был праздник. А «Елка желаний» помогает осуществить их мечты. Я с радостью принял участие в этой акции»,- отметил Дмитрий Ширяев.

Добавим, что аналогичные акции с участием членов партии «Единая Россия» и сторонников партии проходят во всех муниципальных районах Воронежской области.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП Единая Россия