Бывшего схимонаха Сергия, который захватил монастырь, задержали на Урале
Бывший схимонах Сергий (Романов), отлученный от церкви и захвативший Среднеуральский женский монастырь, задержан для дачи показаний.
Как сообщает ТАСС, Романова задержали из-за видеоролика, который был опубликован в социальных сетях. На нем Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».
Агентство сообщает, что на территории монастыря проходят обыски.
Ранее сообщалось, что около монастыря было выставлено оцепление из бойцов ОМОН. В настоящее время оно снято.
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