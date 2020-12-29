Бывший схимонах Сергий (Романов), отлученный от церкви и захвативший Среднеуральский женский монастырь, задержан для дачи показаний.

Как сообщает ТАСС, Романова задержали из-за видеоролика, который был опубликован в социальных сетях. На нем Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Агентство сообщает, что на территории монастыря проходят обыски.

Ранее сообщалось, что около монастыря было выставлено оцепление из бойцов ОМОН. В настоящее время оно снято.