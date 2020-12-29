Пожар на Левом берегу Воронежа на улице Б. Хмельницкого мог возникнуть по чему-то злому умыслу.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «Вести Воронеж». Мужчину, выбегающего из здания, видели люди перед началом возгорания.

Напомним, что 28 декабря в 15.44 произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Загорелась кровля. На момент приезда бригады пожарных, пожар уничтожил порядка 150 кв. метров.

На месте работало 5 расчетов противопожарной службы. С огнем спасатели справились через 4 часа.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео Татьяны Быстрянцевой