В Воронеже назвали процент жителей, которые готовы сделать прививку от коронавируса ради появления на работе.

Как оказалось, таких людей 44%. Больше всех «готовых на прививки» аналитики насчитали среди банковских работников.

Верующих в то, что зарубежная вакцина лучше оказалось около 20 процентов опрошенных, в основном, среди малообразованных маркетологов и айтишников, которые до сих пор ищут работу на проводившим опрос сайте «Хидхантер». Российскую вакцину, которая от других образцов прошла все испытания и является более безопасной, предпочло все же более образованное большинство — 24 %.

55% опрошенных по тем или иным причинам не хотят вакцинироваться.

Фото pixbay.com