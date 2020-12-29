В тройку самых красивых новогодних деревьев среди городов-миллионников вошла елка в Воронеже.

По данным портала SuperJob, который проводил соответствующий опрос, красавицу на площади Ленина положительно оценили 62 % жителей города.

Не впечатлила елка 19 процентов горожан. Остальные не смогли дать внятного ответа, вероятно, не особо задумывались.

Опрос проводили среди тысячи жителей каждого города с населением свыше тысячи человек.

Лучше всего елку в своем городе оценили в Уфе и Казани: 66% и 65 %. Воронежцы оказались третьими – 62 %

Отметим, что главная ель страны в Москве на Соборной площади понравилась всего лишь 47 % жителей столицы.

Фото pixbay.com