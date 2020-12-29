В топ-3 самых красивых попала воронежская елка
В тройку самых красивых новогодних деревьев среди городов-миллионников вошла елка в Воронеже.
По данным портала SuperJob, который проводил соответствующий опрос, красавицу на площади Ленина положительно оценили 62 % жителей города.
Не впечатлила елка 19 процентов горожан. Остальные не смогли дать внятного ответа, вероятно, не особо задумывались.
Опрос проводили среди тысячи жителей каждого города с населением свыше тысячи человек.
Лучше всего елку в своем городе оценили в Уфе и Казани: 66% и 65 %. Воронежцы оказались третьими – 62 %
Отметим, что главная ель страны в Москве на Соборной площади понравилась всего лишь 47 % жителей столицы.
Фото pixbay.com
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