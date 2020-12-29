Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов помог исполнить новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Владимир Нетёсов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Всероссийская благотворительная акция стартовала 1 декабря 2020 года и продлится до конца февраля 2021. На Воронежской Ёлке желаний уже появилось 165 символических шариков-открыток с просьбами от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также малышей, которые воспитываются в приемных семьях, либо в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

25 декабря председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов наугад снял 2 шарика с желаниями.

Одиннадцатилетняя Полина попросила подарить ей велосипед. Девочка сообщила, что кроме успешной учебы в школе, она также уделяет большое внимание спорту. У Полины третий взрослый разряд по плаванию и новое увлечение — велоспорт.

— Мне кажется — это замечательное желание, ведь спорт не только помогает физическому развитию ребенка, но и воспитывает характер. Поэтому просьбу Полины обязательно исполню в самое ближайшее время, — сообщил Владимир Нетёсов.

Второе желание на новогоднюю ёлку с помощью мамы отправила пятилетняя Женя. Из-за болезни девочка не ходит в садик и нуждается в общении с новыми друзьями. Поэтому она попросила подарить ей игрушку, которая обладает уникальными способностями, например, может плакать, плавать, кушать и менять цвет.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов пожелал Жене здоровья и отметил, что такое хорошее и доброе желание обязательно должно исполниться накануне Нового года.

Владимир Нетёсов попросил активистов волонтерского центра «Единой России» доставить адресатам подарки. 26 декабря велосипед и кукла попали в руки своих новых хозяек. Также от председателя облдумы все дети получили сладкие новогодние подарки.

— Новый год — это время исполнения желаний. И если у взрослых есть возможность поднять настроение или немного помочь детям, которые нуждаются в дополнительном внимании и заботе, то нужно это делать обязательно. Мечты детей должны сбываться, — подчеркнул Владимир Нетёсов.