Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел планерное совещание с заместителями и руководителями управ и профильных структурных подразделений мэрии. Одной из главных задач, которые глава города поставил перед подчиненными, стало санитарное состояние территорий, которое руководители управ должны взять под личный контроль.

Вадим Кстенин наказал главам районов следить за регулярной уборкой снега и обработкой улиц противогололедными материалами, а также следить за тем, чтобы мусор вывозили своевременно, не дожидаясь, пока контейнеры будут переполнены. Также в праздничные дни руководителям управ придется лично следить за коммунальными услугами, и экстренно реагировать, если локально будет отключаться свет, вода или тепло.

-Вы должны предпринять максимальные усилия, чтобы новогодние праздники воронежцы провели в комфортных условиях и их ничто не омрачило, – подчеркнул глава города.

Марина Хоружая