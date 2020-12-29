На оперативном совещании со своими заместителями, а также руководителями профильных структурных подразделений мэрии, Вадим Кстенин отметил необходимость особого контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте в праздничные дни.

Глава города справедливо отметил, что в последние предпраздничные дни количество поездок в общественном транспорте стремительно возрастают — люди в последний момент бегают по магазинами в поисках подарков и закупают продукты питания. Естественно, риск заражения коронавирусом значительно возрастает. Поэтому Вадим Кстенин решил усилить контроль за соблюдением масочного режима. Соответствующие рейды пройдут в общественно транспорте.

Марина Хоружая