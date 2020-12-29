На оперативной планерке, которая состоялась в мэрии, первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин доложил главе города о ходе реконструкции путепровода на улице Ленина.

По словам Сергея Петрина, в данный момент на объекте ведется погружение трубошпунтованных свай до проектной отметки – 14 метров. Из 92-х свай, которые необходимо погрузить для будущих опор нового сооружения, на сегодняшний погружено 32.

По словам докладчика, работа идет не так быстро как хотелось бы, из-за того, что очень сложные грунты. С ними не смогли справиться два вибропогружателя (в том числе и мощный высокочастотный)

-Следовали постоянные отказы в погружении на разных глубинах, но до проектной отметки практически ни один трубошпунт не доходил, — отчитался Петрин.

В начале декабря на объект была доставлена буровая установка, с помощью которой сначала осуществляется лидерное бурение, а затем уже погружение трубошпунтов вибропогружателем.

С помощью этого способа работы идут хоть и медленнее, зато погружают трубошпунты до проектной отметки. Также данный способ при погружении дает минимальную нагрузку на грунты, и поэтому почти не доставляют неудобств жителям близлежащих домов.

Конкретных сроков, когда уже можно будет открыть техническое движение автомобилей, Сергей Петрин не озвучил. По его словам называть даты можно будет лишь после того, как будут погружены все 92 трубошпунта (на погружение одного уходит от 2 до 12 часов).

Когда эти работы будут закончены, останется произвести устройство ригелей, подферменников и забетонировать их. После этого будет производиться монтаж балок, устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Первый зам мэра по городскому хозяйству пообещал мэру уложиться в проектные сроки, а возможно — и закончить работы раньше срока.

Марина Хоружая