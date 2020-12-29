«Единая Россия» исполняет желания детей по всей стране в рамках всероссийской благотворительной акции

Детские мечты исполняют депутаты всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России». Дети из Башкирии, Забайкальского края, Нижегородской и Псковской областей получат подарки от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Он снял открытки с «Елки желаний», установленной в Центральном исполкоме партии. Одно из них загадал восьмилетний Саша из Нижнего Новгорода. Мальчик проходит длительное лечение и мечтает посетить самый большой минералогический музей в России. Крупнейшая коллекция минералов хранится в Минмузее РАН имени А. Е. Ферсмана в Москве. Мечта Саши исполнится, как только будут сняты эпидемиологические ограничения в столице.

«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», — говорит Андрей Турчак.

«Единая Россия» участвует в акции второй год подряд. Партийные «Елки желаний» установлены во всех региональных отделениях. Мечту 15-летнего Андрея из Ленинградской области о цветном принтере исполнил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. Руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов стал Дедом Морозом для подростков областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» — дети, борющиеся с разными заболеваниями, попросили на Новый Год электрогитару, планшет и компьютерное кресло.

Акция «Елка желаний» впервые прошла в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний. В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Елке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.

В этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтеры «Единой России» — по всей стране они украшают елки в ковид-госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние каникулы в обычном режиме продолжат работу волонтерские центры партии — добровольцы будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому.

К благотворительной акции подключились и в Воронежской области. Участие в ней принимают депутаты всех уровней, члены «Единой России», сторонники партии и просто неравнодушные воронежцы. На Воронежской «Елке желаний» уже вывешено 165 символических шариков-открыток с просьбами от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также малышей, которые воспитываются в приемных семьях, либо в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов исполнил желания двух воронежских девочек.Одиннадцатилетняя Полина попросила подарить ей велосипед. Пятилетняя Женя мечтала о кукле, которая может плакать, плавать и кушать. Из-за болезни малышка не ходит в детский садик и много времени проводит дома. А с такой куклой играть намного интереснее. Мечты девочек исполнились.

«Новый год — это время исполнения желаний. И если у взрослых есть возможность поднять настроение или немного помочь детям, которые нуждаются в дополнительном внимании и заботе, то нужно это делать обязательно. Мечты детей должны сбываться», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук исполнила желание Серафима Богаченко. Четырехлетний малыш мечтал об интерактивном динозавре и большом игрушечном автомобиле. А еще Серафим очень хотел лично встретиться с Дедом Морозом. Депутат помогла исполниться заветным мечтам малыша.

Благодаря депутату облдумы Елене Губиной исполнилось желание восьмилетнего воронежского мальчика — инвалида Гриши. У ребенка серьезные проблемы со здоровьем. Гриша воспитывается в семье, которая взяла его под опеку. Мама мальчика рассказала, что он давно мечтает о надувном батуте: «Ребенок гиперактивный и очень любит прыгать. Батут — это его заветное желание. Мы благодарны этой акции, ведь она делает деток счастливее».

К благотворительной акции присоединился и депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чуфинев. Парламентарий исполнил желание воронежского подростка с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Сорокин — инвалид с детства мечтал о современном телевизоре с возможностью выхода в интернет. Именно такую технику и подарили мальчику.

Также депутаты областной и городской Дум и местные партийцы подарили воронежским детям планшеты, мягкие и развивающие игрушки, книги, энциклопедии, спортивный инвентарь, одежду и многое другое. Исполнять желание воронежских ребят будут до конца февраля.

Источник фото: пресс-служба Воронежского реготделения партии «Единая Россия»