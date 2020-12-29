Итальянец Пьер Карден, который прославился во Франции и стал знаменитейшим кутюрье, скончался на 99-м году жизни. Как сообщила семья модельера, смерть наступила сегодня утром, в клинике Americain de Paris, расположенной в предместье Парижа.

Сегодня день большой грусти для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет, — поделились своей скорбью в Твиттере его родные. — Великий кутюрье пережил целое столетие, оставляя Франции и всему миру уникальное художественное наследие, причем, не только в моде.

Напомним, что Пьер Карден родился в Италии — в коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а уже в 1950-м основал собственный дом моды. Пьер Карден был не только дизайнером одежды, он также создал одноименный парфюмерный бренд Pierre Cardin. Также он был владельцем самого знаменитого ресторана в Париже Maxim’s.

Марина Хоружая