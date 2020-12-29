Медики воронежской больницы БСМП №1 в социальных сетях разместили пост, в котором попросили прощения за то, что не смогли спасти всех пациентов, заболевших коронавирусом.

Они написали, что в течение 11 месяцев лечили почти 6 тысяч пациентов. Врачи продолжают работать, пока нужны воронежцам.

Напомним, что от COVID-19 в регионе скончались более 1300 пациентов из заразившихся коронавирусом свыше 45 тысяч.

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