Врачи в Воронеже попросили прощения за то, что не смогли всех спасти от коронавируса
Медики воронежской больницы БСМП №1 в социальных сетях разместили пост, в котором попросили прощения за то, что не смогли спасти всех пациентов, заболевших коронавирусом.
Они написали, что в течение 11 месяцев лечили почти 6 тысяч пациентов. Врачи продолжают работать, пока нужны воронежцам.
Напомним, что от COVID-19 в регионе скончались более 1300 пациентов из заразившихся коронавирусом свыше 45 тысяч.
Фото pixbay.com
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