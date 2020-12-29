Президент России Владимир Путин на встрече в независимыми профсоюзами заявил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, требует проработки. Вопрос об этом поднял глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, который считает, что принятое в 2016 году решение о приостановлении пенсий работающим пенсионеров было ошибочным и привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. «По сути, это нарушение Конституции!», — заявил Шмаков.

Как выяснилось, в начале октября, на одном из рабочих совещаний по соцвопросам, Путин уже давал поручение разобраться с этим вопросом. Однако Правительство недавно заявило, что возвращать индексацию пенсии тем, кто трудоустроен, не планирует.

-В Конституции написано о регулярной индексации пенсий, — говорит Михаил Шмаков. — Там не написано каких — работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, — там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть. А выходит так, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, не покрывающие их потерь от приостановки индексации пенсий.

Президент заметил, что действительно есть некая несправедливость, связанная с недостаточной индексацией и заявил, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения. В любом случае, как отметил президент, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам будет зависеть от обеспеченности бюджета.

Напомним, что на ежегодной большой пресс-конференции президент заявил, что пенсии в следующем году будут проиндексированы на 6,3%.

Марина Хоружая