На неделю больше положенного будут отдыхать московские школьники. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Каникулы продлены не только для школьников, но и для студентов колледжей — они выйдут на учебу не 11 января, как все, а 17-го. Неделей позже начнут работу и спортивные секции, подведомственные московскому правительству, а также учреждения допобразования.

По данным оперштаба в Москве количество заболевших коронавирусом с начала пандемии, составило на сегодняшний день 798 098 случаев, из которых более 11 тысяч пациентов скончались.

Марина Хоружая