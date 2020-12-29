Вакцинированным от COVID-19 россиянам будут выдавать специальные паспорта, которые можно будет получить в личном кабинете портала Госуслуг уже с начала года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, речь пока идет о получении на госуслугах информации о том, что человек был привит от коронавируса. Однако в последствии возможно в этот документ будут добавляться сведения и о других прививках.

Как сообщил глава Минздрава, в регионы уже доставлено 507 тысяч доз вакцины от коронавируса. Также Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России хоть медленно, но пошла на спад — за последние дни в нашей стране на 4% снизилось количество людей, болеющих коронавирусом. Отмечено, что улучшение ситуации было замечено в Псковской, Тамбовской, Кировской областях, а также в Калмыкии и Ненецком автономном округе.

Марина Хоружая