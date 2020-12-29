Британские туристы, не захотевшие находиться в самоизоляции, сегодня ночью сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье. Власти Швейцарии посадили всех туристов из Великобритании на 10-дневный карантин из-за нового штамма коронавируса.

Но не всем пришлось по душе такое положение вещей, и сегодня ночью порядка двухсот постояльцев отелей (это половина всех британских туристов), тайно покинули свои оплаченные еще на неделю апартаменты. И понять англичан можно — им хватило и нескольких суток взаперти. Особенно тяжело было тем, кто приехал на курорт с маленькими детьми.

После данного инцидента туристы из других стран призадумались, так ли они хотят в Швейцарию, и начали отменять свой отдых.

Марина Хоружая