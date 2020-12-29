Пенсионный фонд России сообщил, что выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат, положенных россиянам за январь будут выплачивать авансом 29 и 30 декабря декабря. Речь идет о тех пенсионерах, которые получают пенсии 3 числа каждого месяца. Чтобы не допустить задержек из-за праздничных дней, деньги людям решено было выплатить заранее.

ПФР заявил, что средства «Почте России» начали перечислять уже с 25 декабря. В кредитные организации, в том числе и в Сбербанк, они поступили сегодня. Тем, кто получает пенсии и пособия с 4 числа, они будут уже доставляться по обычному графику.

Марина Хоружая