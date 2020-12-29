Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против Алексея Навального. Скандального оппозиционера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По словам официального представителя СК Светланы Петренко уже собрано достаточно данных, на основании которых в отношении Навального и иных лиц можно возбудить уголовное дело по по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, Навальный и его соратники собрали с физических лиц 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций. Все это оформлялось в виде пожертвований. Среди получателей денег числятся Фонд борьбы с коррупцией, Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан «Штаб».

Несмотря на то, что деньги были предназначены исключительно на нужды данных фондов, Навальный и его фактический руководитель «залезли в кормушку» и потратили на собственные нужды более 356 миллионов рублей. На эти деньги приобреталось личное имущество и материальные ценности, оплачивались различные расходы, в том числе и отдых за границей. Следственный Комитет считает вышеозначенные средства похищенными.

В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также выявляют других причастных к нему лиц.

Марина Хоружая