Новый год и длинные школьные каникулы уже не за горами, поэтому родители озабочены вопросом – куда же сводить детей на праздники. Пандемия, увы, внесла свои коррективы в культурную жизнь Воронежа, и в отличие от прошлых лет афиши не пестрят различными предложениями. Но тем не менее, кое-какие представления для воронежских детей все же будут, так что скучать на праздники не придется!

Воронежский Океанариум:

Программа с водолазом «Нептун. Новогодняя история»

29, 30, 31 декабря, 2-10 января в 11.00

Волшебная история в подводном царстве! В канун Нового года в Воронежском океанариуме состоится премьера программы с участием морского царя Нептуна. Подводное представление пройдет в главном аквариуме в окружении морских черепах, рыб и акул.

Помощницы морского царя Медуза и Русалочка отправятся в мир людей, чтобы узнать, как на суше празднуют главный праздник года. Конечно, не обойдется без загадок и чудес. Яркие костюмы, музыкальное оформление, а главное, удивительный подводный мир океанариума, создадут волшебную атмосферу праздника. После программы — фотосессия с подводным Нептуном и героями представления.

Отдельной оплаты мероприятия не требуется.

Стоимость билета в океанариум в выходные и праздничные дни:

взрослый билет 690 руб,

детский билет (с 7 до 18 лет) — 590 ,

детский билет (с 4 до 7 лет) и льготные категории граждан — 390 руб,

до 4 лет — бесплатно.

Стоимость билетов в будни:

взрослый билет 590 руб,

детский билет (с 7 до 18 лет) — 490 ,

детский билет (с 4 до 7 лет) — 290 рублей,

льготные категории граждан — 240 руб,

до 4 лет — бесплатно.

Подводная программа «Погружение в Новый год»

29, 30 декабря, 1-10 января в 18.00

Дед Мороз под водой! Зрителей программы ждет настоящий сюрприз — появление главного волшебника года в ластах и маске в большом аквариуме в окружении двухметровой тигровой песчаной акулы, акулы-зебры, зеленой морской черепахи и черепахи Бисса, мурены, групера и других морских обитателей. Дедушка поздравит гостей с Новым годом и исполнит под водой танец с морской черепахой в хороводе рыб. Необычное погружение Деда Мороза подарит всем ощущение чуда и новогодней сказки. А после окончания программы можно будет сделать селфи с Дедом Морозом.

Отдельной оплаты мероприятия не требуется.

Стоимость билета в океанариум в выходные и праздничные дни:

взрослый билет 690 руб,

детский билет (с 7 до 18 лет) — 590 ,

детский билет (с 4 до 7 лет) и льготные категории граждан — 390 руб,

до 4 лет — бесплатно.

Стоимость билетов в будни:

взрослый билет 590 руб,

детский билет (с 7 до 18 лет) — 490 ,

детский билет (с 4 до 7 лет) — 290 рублей,

льготные категории граждан — 240 руб,

до 4 лет — бесплатно.

Новогодняя программа с морскими котиками «Елки, ласты и усы!»

1-10 января в 15:00 (ежедневно)

Ластоногие артисты Блэк и Мира под управлением опытных тренеров подготовили для зрителей интересную программу и готовы продемонстрировать все свои навыки, умения и артистизм. Яркие костюмы и виртуозные трюки в исполнении морских котиков не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Грациозные создания будут скользить по водной глади, выполнять прыжки и стойки, весело подбрасывать мячики и ловить кольца, даря всем зрителям новогоднее настроение.

Посещение программ входит в стоимость входного билета в океанариум.

Отдельной оплаты мероприятия не требуется.

Стоимость билета в океанариум в выходные и праздничные дни:

взрослый билет 690 руб,

детский билет (с 7 до 18 лет) — 590 ,

детский билет (с 4 до 7 лет) и льготные категории граждан — 390 руб,

до 4 лет — бесплатно.

Стоимость билетов в будни:

взрослый билет 590 руб,

детский билет (с 7 до 18 лет) — 490 ,

детский билет (с 4 до 7 лет) — 290 рублей,

льготные категории граждан — 240 руб,

до 4 лет — бесплатно.

Семейное шоу «Три кота. Миу-миу-шоу»

3 января в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» воронежцы смогут увидеть семейное представление «Три кота. Миу-Миу шоу».

Спектакль построен на постоянном взаимодействии артистов со зрителем. Дети станут полноправными участниками шоу, им будет очень весело! Также на протяжении всего спектакля герои будут выходить в зал, играть и взаимодействовать с детьми!

Кстати, этот спектакль не только развлекательный, но и познавательный. Сюжет и программа спектакля разрабатывались совместно с детскими психологами, поэтому на этом спектакле дети будут учиться через игру. В основу сюжета закладываются такие образовательные посылы, как правильное поведение в театре и общественных местах, семейные ценности и дружба…

Миу-Миу-шоу это великолепный спектакль со световыми эффектами и шоу мыльных пузырей. Также ребята посетят игровой лекторий «Лучшая планета», поиграют с большими шарами, примут участие в танцевальном флешмобе и познакомятся с элементами научного и крио-шоу… Коржик, Компот и Карамелька покажут воронежцам свое уникальное театральное шоу, а Дед Мороз и Снегурочка зажгут елку!

Начало в 11.00

Стоимость билетов от 1200 до 2500 рублей

«Лесная сказка» приглашает в гости к Деду Морозу в заповедный лес

Ежедневно до 9 января на базе отдыха «Лесная сказка» будет проходить уникальная новогодняя программа для детей всех возрастов и их родителей «В гости к Деду Морозу!» Детвору ждет насыщенная новая программа от Центра игровых технологий — интерактивный квест с участием сказочных персонажей в поисках Деда Мороза, а также праздничная дискотека и шоу-программа в клубе, фотографии со сказочными персонажами и праздничное чаепитие. В стоимость билета входит также подарок каждому ребенку.

Большая часть представления проходит на улице. В помещении для чаепития установлены рециркуляторы.

Начало представлений по будням, выходным и праздничным дням в 12:00 и 14:00

Стоимость детского билета (3+) — 1500 руб (в стоимость входит подарок). Взрослый билет — 500 рублей.

Театр Оперы и балета:

«Продавец игрушек» (6+)

С 8 по 10 января в оперном театре можно будет увидеть настоящую новогоднюю историю — балет «Продавец игрушек», поставленный по мотивам романа писателя Виктора Добросоцкого на композиторов Алексея Шелыгина. Действие в спектакле происходит в наши дни. Накануне Рождества герои из своей размеренной жизни волшебным образом попадают в волшебную сказку, где их ждут квесты, приключения и конечно же, романтическая история любви.

Владелец парижского магазина волшебных игрушек ручной работы Николя Берски, получает приглашение приехать на родину деда — в Россию. У него есть таинственный ключ, который открывает старинные часы, фонтаны с сокровищами… А потом с его помощью Николя откроет и сердце прекрасной Наташи. Сверкающий огнями Париж и заснеженный Петербург, красочные танцующие куклы, прекрасная музыка — все это ждет воронежцев в новогодние дни.

Начало в 18.00

Стоимость билетов от 500 до 1100 рублей

«Щелкунчик» (6+)

Пожалуй, ни один Новый год не может обойтись без рождественского балета «Щелкунчик». В его основе лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», в которой описывается рождественский вечер в небольшом немецком городке. К этой сказочной истории Чайковский сочинил замечательную, наполненную глубоким смыслом музыку, способную заставить поверить в чудо и взрослых, и детей. Он создал симфоническую поэму о детстве, о взрослении души, о чудесах рождественской ночи, о сражении света и тьмы и о победе любви.

«Щелкунчик» можно назвать самым популярным у зрителей спектаклям из всего большого репертуара Воронежского театра оперы и балета. Он неизменно собирает полные залы в России и за рубежом. С этим спектаклем воронежская балетная труппа выезжала на гастроли в США, Германию, Бельгию, Голландию, Мексику и др. страны.

Начало спектаклей:

29, 30 декабря — 19.00

30, 31 декабря — 11.00

31 декабря — 17.00

3-6 января — 18.00

Стоимость билетов 300-400 рублей

Также оперный театр проведет и онлайн-трансляции для самых маленьких зрителей. Из-за короновирусных ограничений новогодние представления для детей пришлось отменить, но театр предлагает в дни новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 7 января на сайте театра и на канале театра в YouTube посмотреть онлайн-программу под общим названием «Балет у новогодней елки».

Дед Мороз и Снегурочка не только поздравят воронежских малышей с праздниками, но и расскажут им три увлекательные истории, по мотивам которых были сочинены любимые балеты. Повествование сопроводят самые яркие и интересные детям фрагменты из этих спектаклей.

31 декабря и 1 января состоится показ музыкальной фантазии «Новогодние приключения продавца игрушек». 3 и 4 января трансляция «Волшебных приключений Красной Шапочки». 6 и 7 января – «Рождественские приключения Маши и Щелкунчика».

Марина Хоружая