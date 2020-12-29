Мэрия рассказала, где будет перекрыто движение в новогоднюю ночь. На главной площади города 31 декабря будет ограничено движение автомобилей и транспорта с 18.00. Возобновится проезд в 6 утра 1 января. В это время будет запрещена и парковка. Имеется ввиду проезд с пр. Революции до ул. Кирова, от Платонова до Кардашова, и «куску» Плехановской от Дзержинского до Пушкинской.

Движение транспорта во время перекрытия площади Ленина будет также скорректировано. Власти города напоминают, что работу нескольких маршрутов в новогоднюю ночь продлят.

Марина Хоружая