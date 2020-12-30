Вместе мы — сила! Глава региона поблагодарил воронежцев за самоотверженность в уходящем году и поздравил с наступающим Новым годом!
На городском портале 36on.ru появился очень сентиментальный видеоролик, посмотрев который можно вспомнить главные моменты этого сложного, странного, непонятного уходящего года, из которого всем нам удалось извлечь уроки, стать добрее и человечнее, а главное — несмотря на все трудности — остаться людьми!
Здесь же можно увидеть и видео с новогодним поздравлением губернатора, обращенным к жителям Воронежской области. Александр Гусев поблагодарил воронежцев за самоотверженность и оптимизм, с которым они пережили этот сложный для всех год и пожелал в новом году добра, волшебства и удачи.
— Наверное, никогда мы еще не ждали новый год с такой надеждой! Немало волнений и испытаний принес нам 2020-й год. Хочется поскорее отправить их в прошлое. При этом многое останется с нами — мы не забудем свои достижения, славные дела и поступки земляков, успехи области. В первую очередь это касается самоотверженной работы медиков, которые боролись за каждую жизнь в этом не простом году. Спасибо всем вам, дорогие воронежцы за то, что вместе мы смогли пережить этот непростой год! За то, что вы хорошо трудились, заботились о близких, не падали духом… За то, что старались строить и сохранять свое счастье. Этот год научил нас больше ценить жизнь и бережнее относиться к друг другу. И если мы весь этот опыт возьмем с собой в 2021-й, то следующий год наверняка будет лучше! Обязательно загадайте такое желание под бой курантов!
Глава региона выразил уверенность, что бесценный опыт, полученный в уходящем году, поможет сделать лучше и ярче следующий, 2021-й.
Каждому из нас есть, что сказать о 2020-м и этот год навсегда останется в истории нашего региона, страны и всего мира. В этом году мы столкнулись со страшной и непонятной для нас пандемией и ограничениями, мы снова пережили пожары… Но все это лишь сплотило людей, помогло каждому из нас стать человечнее и протянуть руку помощи ближнему.
В опубликованном видео ролике фрагментарно показываются главные события уходящего 2020-го года. Мы ведь не только все вместе боролись с пандемией и помогали друг другу, но и вместе радовались снятию ограничений, глотку свежего воздуха, вместе пробежали марафон и провели Платоновский фестиваль, вместе отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне… И ключевое слово здесь — вместе! Этот год сумел доказать, что вместе мы — сила!
Марина Хоружая
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