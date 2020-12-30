На городском портале 36on.ru появился очень сентиментальный видеоролик, посмотрев который можно вспомнить главные моменты этого сложного, странного, непонятного уходящего года, из которого всем нам удалось извлечь уроки, стать добрее и человечнее, а главное — несмотря на все трудности — остаться людьми!

Здесь же можно увидеть и видео с новогодним поздравлением губернатора, обращенным к жителям Воронежской области. Александр Гусев поблагодарил воронежцев за самоотверженность и оптимизм, с которым они пережили этот сложный для всех год и пожелал в новом году добра, волшебства и удачи.

— Наверное, никогда мы еще не ждали новый год с такой надеждой! Немало волнений и испытаний принес нам 2020-й год. Хочется поскорее отправить их в прошлое. При этом многое останется с нами — мы не забудем свои достижения, славные дела и поступки земляков, успехи области. В первую очередь это касается самоотверженной работы медиков, которые боролись за каждую жизнь в этом не простом году. Спасибо всем вам, дорогие воронежцы за то, что вместе мы смогли пережить этот непростой год! За то, что вы хорошо трудились, заботились о близких, не падали духом… За то, что старались строить и сохранять свое счастье. Этот год научил нас больше ценить жизнь и бережнее относиться к друг другу. И если мы весь этот опыт возьмем с собой в 2021-й, то следующий год наверняка будет лучше! Обязательно загадайте такое желание под бой курантов!

Глава региона выразил уверенность, что бесценный опыт, полученный в уходящем году, поможет сделать лучше и ярче следующий, 2021-й.

Каждому из нас есть, что сказать о 2020-м и этот год навсегда останется в истории нашего региона, страны и всего мира. В этом году мы столкнулись со страшной и непонятной для нас пандемией и ограничениями, мы снова пережили пожары… Но все это лишь сплотило людей, помогло каждому из нас стать человечнее и протянуть руку помощи ближнему.

В опубликованном видео ролике фрагментарно показываются главные события уходящего 2020-го года. Мы ведь не только все вместе боролись с пандемией и помогали друг другу, но и вместе радовались снятию ограничений, глотку свежего воздуха, вместе пробежали марафон и провели Платоновский фестиваль, вместе отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне… И ключевое слово здесь — вместе! Этот год сумел доказать, что вместе мы — сила!

Марина Хоружая